«El que es fa a la Sagrada Família no és Gaudí»

Reus va acollir, aquest estiu, la. Una de les conclusions del seminari d'urbanisme que va reunir especialistes de Zurich, Gènova i Lovaina va ser que. Una conclusió que ha tingut ressò en mitjans del nostre país.El, admet aque "la bola de neu amb aquest tema s’ha fet una mica gran", i que havien volgut utilitzar la qüestió com a “esquer” per als mitjans generalistes catalans.Tot i aquesta consideració que fa Frediani, el mateix arquitecte insisteix en que. “Els arquitectes que han seguit la seva obra no tenen el talent” del mestre reusenc, insisteix el sotsiderctor de l'ETSA. Per això, considera que les parts que s’han edificat de manera posterior a la mort de Gaudí haurien d’enderrocar-se perquèEn aquest sentit, Frediani ho compara amb els grans quadres d’artistes de renom. Considera que si es descobrís que un quadre de Goya, posem per cas, l’hagués pintat o modificat un altre artista, la societat acceptaria que aquesta obra perd part del seu valor. De totes maneres, malgrat les consideracions, Frediani afirma queamb aquesta conclusió.Més enllà d’aquest esquer per als mitjans generalistes, el seminari de 12 dies va servir perquè arquitectes i urbanistes d’arreu d’Europa, les seves necessitats i el seu entorn metropolità. En aquest sentit, el mateix professor afirma que és “una gran notícia”, la connexió de l’Aeroport de Reus amb l’alta velocitat. A més, troba que la ubicació que es proposa és adient: entre Reus i Tarragona, i ben a la vora de l’equipament aeroportuari. “No hi ha millor lloc”, exclama.De totes maneres també insisteixen en la idea de tirar endavant el projecte de TramCamp, que aposta per la connexió ràpida entre les principals viles del Camp. Sobre les altres conclusions del workshop, també apuntaven que el creixement de Reus és molt dispers. “Durant les últimes dècades les nostres ciutats creixen en superfície; ocupen molt de territori agrari”. Així doncs, demanaven apostar per una ciutat compacta, que faciliti la comunicació dins de la ciutat, i que faria que els carrers s’omplissin de gent passejant.

