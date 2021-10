​Èxit de Benvinguts a Pagès: 32.000 persones coneixen 150 explotacions del país

Una explotació de cabres de Benvinguts a Pagès. Foto: Benvinguts a Pagès

Gran resposta ciutadana

Un grup visitant una explotació ramadera al Ripollès. Foto: Adrià Costa

El projecte continua tot l'any

Benvinguts a Pagès ha permès visitar 150 explotacions. Foto: Benvinguts a Pagès

Més dehan viscut aquest cap de setmana l’experiència de. La festa de laha recuperat la presencialitat en aquesta sisena edició i ha renovat el seu poder de convocatòria amb un públic que s’ha mogut pel país i ha redescobert l’origen i qui hi ha darrere dels productes que es consumeixen cada dia. Benvinguts a Pagès ha tornat amb força amb la participació ded'arreu del país, que han obert les portes i han ofert visites guiades per fer possible una experiència molt autèntica. El cap de setmana ha permès reconnectar el públic amb els productors i productores de Catalunya que, al seu torn, en fan una valoració molt positiva per posar en valor la importància del sector primari i fidelitzar nous públics a través de les visites guiades.L’oferta s’ha completat amb la participació de, que han ofert estades especials durant el cap de setmana, i l’adhesió deproposats pels mateixos pagesos i pageses, que cuinen productes de proximitat i de temporada de les explotacions participants. El públic ha pogut tastar i omplir el rebost amb els productes que ha redescobert en el marc de les visites en una gran oportunitat per comprar directament als productors i productores.Les ganes de viure l’experiència a pagès en primera persona per part de la ciutadania s’han notat especialment a les. La majoria de les explotacions agroalimentàries del Bages, Anoia, Osona, Berguedà i Maresmeen el marc de les visites programades, que han esgotat les reserves, tant dissabte com diumenge. Algunes explotacions han duplicat i, fins i tot, triplicat els grups per atendre tot el públic inscrit.Les visites al Pirineu, per descobrir els processos d’elaboració de la llet, els formatges, els embotits o el conreu de safrà, i a la Terra Alta i a les Garrigues, amb visites als cellers i molins acompanyats de tastos de vins, olis i fruits secs i passejar entre oliveres mil·lenàries i tarongers a les Terres de l’Ebre i descobrir-ne els seus secrets, a través dels mateixos productors, són exemples de la diversitat d’experiències i interès dels visitants. A les comarques gironines i tarragonines, que compten amb una àmplia tradició en el camp de l’apicultura, els visitants, per exemple, s’han equipat per veure, de ben a prop, les abelles i entendre d’on surt la mel.Eli ofereix una oferta potent a totes les persones que s’hagin quedat amb ganes de més durant el cap de setmana. Benvinguts a Pagès Tot l’Any agafa el relleu a partir d’ara amb unaa explotacions agroalimentàries del país.L'organització, d'aquesta manera, dona resposta a unaque tindran una nova via per generar activitat durant els 365 dies de l’any. La pàgina web benvingutsapages.cat incorpora tota la informació on es pot consultar l’oferta de visites per territoris o bé per productes.Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de Prodeca, pel Departament d’Empresa i Treball, a través de l’Agència Catalana de Turisme, i per la Fundació Alícia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor