La vacunació s'enfonsa mentre la pandèmia continua estable

CONTAGIS 988.989 (+232) INGRESSATS 413 (+16) UCI 126 (-1) DEFUNCIONS 23.911 (=) Rt 1,09 (+0,01) REBROT EPG 66

(=) VACUNACIÓ DOSI 1 5.907.810 (+615) DOSI 2 5.050.533 (+523) Actualització: 04/10/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.907.195 (+615) 83,6% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.751.653 (+830) 81,3% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 71.464 (-16.816) Actualització: 04/10/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.385.901 (+16) REBUIG A LA VACUNA 89.705 (+65) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.555.992 Dosis Moderna/Lonza: 1.280.234 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.629.753 Dosis Janssen: 344.008 Actualització: 23/09/2021

Els hospitals sumen 16 ingressats per Covid, que situen el total de pacients per la malaltia en 413,de les quals estan a les(una menys que diumenge). La resta de dades de la pandèmia continuen relativament estables, mentre la vacunació continua sota mínims.Mentrestant, l'(cada 100 contagiats infecten de mitjana 109 persones). Quan supera l'1, aquest indicador assenyala que la pandèmia està en expansió pel que fa als contagis. El, que mesura el potencial de creixement de l'epidèmia, es manté en 66.En les últimes 24 hores, Salut ha comunicat 232de Covid, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 988.989. ​L'1,99% de les proves que s'han fet en la darrera setmana han donat positiu.a 14 dies passa de 63,98 a 71,16, mentre que a 7 dies puja de 31,86 a 31,99. No s'ha notificat cap mort en les últimes 24 hores i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.911.La vacunació, com passa cada cap de setmana, està molt estancada. En les últimes hores han rebut la primera dosi 615 persones i la segona dosi, 523 persones més. Així,de la població de Catalunya major de 12 anys -la que pot rebre la vacuna- té lai el 83,6% ha rebut la primera punxada.

