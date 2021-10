Mor el director, guionista i productor Josep Maria Forn

El director, productor, guionista i actor. Nascut l'any 1928, Forn va rebre la, eli va ser director general deVa dirigir films com Muerte al amanecer (1961), La piel quemada (1967), Companys, procés a Catalunya (1979) o la recent El somni català (2015). La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha destacat que va treballar tota la vida "", mentre que la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha recalcat queForn va dirigir el seu primer llargmetratge l'any: Yo maté i posteriorment, La rana verde (1957). Van ser rodats diversos guions rodats per altres realitzadors, com ara Un tesoro en el cielo (1956, Miquel Iglesias); Cara de goma (1957, José Buchs) i Històries de la Fira (Historias de la Feria, 1957, Francesc Rovira i Beleta).L'any 1958 va adquirir la propietat de la productora, fundada sis anys enrere per José Ángel Ezcurra i va alternar coproduccions internacionals amb títols dirigits per ell mateix com Muerte al amanecer (1959); La vida privada de Fulano de Tal (1960); Los culpables (1962) i La barca sin pescador (1964). Va produir i realitzar La piel quemada (1966). La seva pel·lícula La respuesta (1968-69), va ser prohibida per la censura fins al 1976, i la versió catalana M’enterro en els fonaments, no es va poder estrenar fins al 1984. Fons va realitzar Companys, procés a Catalunya (1978-79), i va coproduir La ciutat cremada (1975-76, Antoni Ribas)., en va ser president durant els períodes 1976-78 i 1982-86; i va ocupar la(1987-88). El 1991 va dirigir la comèdia Ho sap el ministre?, i entre el 1994 i el 1996 va

