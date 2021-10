Dani Martín insinua el retorn d'El Canto del Loco

Amigos de México, debido a las actuales restricciones en vuestro país, tenemos que aplazar el concierto de CDMX al 7 de octubre de 2022!! Todas las entradas adquiridas son válidas para esa fecha. Salud para todos, deseando veros muy pronto, cuídense!! https://t.co/emDQR0h9TA pic.twitter.com/TknB85AzIp — Dani Martín (@_danielmartin_) September 16, 2021

Fa onze anys queva deixar d'actuar. Els seus membres principals,, volien fer carrera en solitari i van decidir desfer el grup. Aquest diumenge, però, elmadrileny ha publicat un vídeo a les xarxes en què insinua elaquest dimecres.Una data clau: el. Així titula Martín el vídeo que ha penjat i que, en poques hores, ha aconseguit milers de reproduccions i molts "m'agrada" per part dels fans de la banda. I és que ningú s'esperava que, després d'onze anys fent carrera en solitari,El vídeo, de només 30 segons, mostra el cantant assegut a la part del darrere d'un taxi i la conductora l'identifica: "Disculpa, ¿tu ets?". "Sí", respon el madrileny. "A la meva filla li encantàveu!", assegura la taxista mentre ell respon "ai, moltes gràcies". La conductora es posa a cantar unes frases de "", una de les cançons més famoses del grup i diu, just després, "quines cançons més bones!".El cantant, una mica descol·locat, li agraeix les paraules i la taxista li fa una pregunta de la qual no obté resposta: "Llavors, ¿"? Silenci. I laL'anunci ha tingut unai els seguidors ja tenen el compte enrere activat. Sembla, però, que, encara que la banda es reuneixi de nou. El passat 16 de setembre va fer una piulada anunciant un canvi de dates a Mèxic, on ha reprogramat el concert per a l’octubre del 2022.

