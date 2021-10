El preu de la garrofa es dispara

Menys garrofes per la campanya d'enguany

La pagesia reclama més controls per evitar furts

Un ventall d'usos i oportunitats econòmiques

L'elevada demanda i la menor producció de la collita dehan disparat el preu a, un valor que no s'havia vist en dècades.d'un increment exponencial en un moment en quèEnguanyha previst una producció un 45% menor a l'any passat, el que es tradueix en. Per contra, l'augment de rendibilitat d'aquest conreu ha comportat. Segons el responsable de la garrofa del sindicat agrari,, durant les últimes setmanes els agricultors tarragonins han accelerat la collita per evitar nous furts.En dècades, els productors de garrofa cobraven menys d'un euro per quilo, una situació que ha canviat en els últims quatre anys. La revaloració del garrofí -la llavor de la garrofa- s'ha intensificat aquest estiu, després d'una crisi sanitària vinculada a l'. Aquests productes -que contenien goma de garrofí- es van veure afectats per lai van haver de ser retirats del mercat. Les indústries alimentàries van haver de buscari davant la poca oferta del moment, van provocar un augment exponencial de preus que s'ha mantingut fins l'actualitat.El gerent de la Cooperativa Comercial Garrofa,, ha apuntat a l'ACN que des del sector agrícola i cooperatiu tenen "por" perquè aquests preus arribin a un topall i baixin a valors anteriors. En el cas del preu de la llotja de la zona del Baix Camp i Tarragonès, des de la Unió de Pagesos reiteren la necessitat que aquests organismes cotitzin preus en la línia del mercat per pagar un "preu just" als productors.Després de la collita "excel·lent" en termes de producció de l'any passat, aquest 2021 es veu marcat per una davallada en les tones de garrofa. La, ubicada ai amb una vintena de cooperatives de primer grau associades, va recol·lectari s'estima que. La qualitat de la collita actual també s'ha vist afectada negativament. L'inici de la campanya a mitjans d'agost ha provocat que moltes garrofes segueixin a l'arbre i que per tant, siguin verdes.El 90% del pes del fruit prové de la, mentre que la resta correspon a l. A més, les últimes pluges han provocat que hi hagi més humitat a les garrofes i ha entorpit els processos d'extracció del garrofí. Aquesta situació ha provocat que les cooperatives hagin d'invertir més esforços en el correcte emmagatzematge del fruit per evitar fermentacions no desitjades que podrien malmetre el producte. Les últimes precipitacions, per contra, també han fet que les garrofes siguin més grosses de l'habitual.En bona part del Camp de Tarragona es va optar per iniciar la campanya abans del mes de setembre per reduir les possibilitats de furts al camp. Recentment s'ha posat en marxa el Document d'Acompanyament i Traçabilitat Agrícola (DATA) amb la intenció de frenar la compra-venda de garrofes robades. Es tracta d'un sistema per comprovar l'origen del fruit entre compradors i venedors i que ha estat celebrat pel sector.Des del sindicat agrari, Castellnou ha insistit en la necessitat d'impulsar laper incrementar el control envers el transport dels sacs i evitar robatoris de cara la campanya vinent. De moment però, els pagesos del Camp de Tarragona, mentre que des del sindicat agrari insisteixen en no encarar-s'hi i donar avís alsL'interès en el conreu de la garrofa no només prové dels agricultors. Cada cop són més els emprenedors que veuen en aquest fruit una oportunitat de negoci. És el cas de, una empresa de(Alt Camp), que va engegar ara fa quatre anys elaborant cremes, xocolates i pastissos. Ara, planteja obrir un centre de desenvolupament rural l'estiu vinent amb dos cooperativistes més,. Es tracta d'ubicada al casc antic on els tres socis uniran esforços perLa propietària de Menjamiques, Clara Martín, ha insistit que "al consum de xocolata tropical li queda poc temps" i per això posa tots els esforços des del 2017 en apostar per la garrofa com a alternativa alimentària. Ara bé, reconeix que. És per aquest motiu que ha iniciat un projecte de micromecenatge per publicar el llibre-receptari Garrofa, delícia mediterrània on s'hi inclouen propostes gastronòmiques per a tots els gustos. Martín s'ha marcat un doble objectiu amb aquesta publicació: donar a conèixer les possibilitats d'aquest aliment a la cuina i allunyar l'estigma que l'envolta. La recollida de fons seguirà en marxa a través de la plataforma Verkami fins el 30 d'octubre.

