Menys afectacions a Rodalies fins a les nou del matí

Renfe ha operat fins a les nou del matíprevistos en els serveis mínims fins a les nou el matí, coincidint amb la primera franja de la vaga convocada per Semaf aquest dilluns, segons ha informat l'operadora. Es tracta de ladesprés que s'iniciés el dijous i continués divendres, amb acusacions creuades entre la companyia i els maquinistes.L'empresa considera quementreen què s'incloïen els treballadors en aquests serveis mínims. Pel que fa al servei de l'alta velocitat, els serveis mínims s'han complert al 100%, segons la companyia Renfe.A primera hora, segons ha informat Renfe,El volum de passatgers no és tan elevat com el d'altres dies, en principi perquè s'haurien buscat altres mitjans de transport.La vaga d'avui és diferent a les de dijous i divendres, que eren de 24 hores. Avui, l'aturada ési s'allargarà des de les 5 hores del matí a les 9 hores, en plena hora punta; de 12 a 16 h i de 18 a 22 h.A partir de les nou del matí, es preveia que es recuperés el servei de manera gradual fins a les, quan començaran. A les quatre de la tarda, el servei tornarà, en principi, a la normalitat de forma gradual fins a lesquan començarà la tercera i darrera franja de protesta,del matí. Els serveis mínims haurien de ser del 85% del servei habitual, segons el que va dictar el Govern.Elssón del 85% en els trens de Rodalies, del 65% en els de mitjana distància i del 72% en els d'alta velocitat i llarga distància. La setmana passada, però, no van passar cap dia del 40%, perquè els maquinistes no es presentaven a treballar. Està previst que hi hagi també jornades de vaga l'11 i el 12 d'octubre, coincidint amb el pont.Davant d'aquesta situació, Renfe ha assegurat que ha reforçat les vies per enviar notificacions ade cara a les jornades de vaga convocades pels sindicats SEMAF i SF. S'han lliurat per tres vies: correu electrònic, burofax i en mà de manera personal. L'objectiu és evitar l'incompliment de serveis mínims.De moment, Renfe ha obert 31a maquinistes de Catalunya i País Valencià que han fet faltes "molt greus". Els maquinistes podrien rebre una sanció que pot anar des de la suspensió de cinc dies de sou i feina fins a l'acomiadament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor