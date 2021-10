Crema de fotos de Felip VI i una bandera espanyola a Girona

Una vintena de persones s'han concentrat aquest diumenge a la tarda a la plaçaHo han fet per cremar fotos dei una bandera espanyola, com a protesta pel quart aniversari del discurs del monarca "en contra la ciutadania de Catalunya".Els assistents han cridat consignes contra el rei i la repressió. Abans de la crema s'ha llegit un manifest on es denunciavai com a responsable de la "repressió" que ha patit els darrers anys l'independentisme. Un cop cremades les fotografies i la bandera espanyola, els assistents han marxat.

