Vuit morts en l'accident d'una avioneta a prop de Milà

Almenys, en estavellar-se una avionetaaquest diumenge contra un edifici d'oficines. L'immoble en el moment de l'impacte era buit, per tant els únics que han patit han estat els viatjants.Els morts són el pilot i set passatgers,, segons publica el mitjà italià La Repubblica. L'avió turístic s'havia enlairat des de l'aeroport de Milà Linate i s'ha estavellat pocs quilòmetres després, a la localitat de, en el seu camí cap a Olbia, a Sardenya.A causa de les obres de renovació, no hi havia ningú allotjat a l'edifici, utilitzat com a oficines i estacionament per a autobusos. Això sí, a conseqüència de l'impacte s'ha incendiat i ha patit danys estructurals.Encara es desconeixen els motius del succés, ocorregut cap a la una de la tarda. L'avioneta és un vehicle turbopropulsat que se solia fer servir per transport tant de mercaderies com de fins a nou passatgers.

