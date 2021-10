Sánchez anuncia més de 200 milions d'euros per a la reconstrucció de La Palma

El president del govern espanyol,, ha anunciat aquest diumenge que el Consell de Ministres del pròxim dimarts aprovarà un paquet d'ajudes deper a la reconstrucció de. Sánchez ha viatjat avui de nou a l'illa canària per realitzar el seguiment dels efectes causats per l'erupció.Segons ha explicat el mateix president espanyol a La Palma, aquest reial decret es tracta d'un paquet de mesuresdes del punt de vista de la reconstrucció d'infraestructures, de la resposta al problema del subministrament de l'aigua, d'ocupació, d'agricultura i també des del punt de vista del sector turístic i dels beneficis fiscals.Sánchez, que ha volgut assegurar que el govern espanyol controla la situació, ha posat l'accent en la necessitat de traslladar la "màxima seguretat i tranquil·litat" no només a la societat palmera, sinó també al conjunt de turistes que vulguin venir a l'illa., que poden venir a gaudir-la i que evidentment les institucions estan treballant per garantir aquesta seguretat i tranquil·litat que es mereixen els seus habitants".

