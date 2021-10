Marvel revela un dels majors errors dels Avengers a «Infinity War»

La sèrie d'animació de Disney + ha posat de manifest que el pla hagués estat notablement més efectiu si , en lloc de destruir la pedra, els Venjadors haguessin utilitzat el seu poder

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Aquesta situació no ha passat desapercebuda pels milions de fans de Marvel del món, que recorden com la trama de la pel·lícula original se centrava en la destrucció de la joia que duia incrustada Vision al cap i no en fer-la servir contra ell.