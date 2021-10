Mor un motorista en un xoc amb un cotxe a Avinyó

Ahir dissabte va morir un motorista d'Arbúcies de 25 anys en un xoc amb dos turismes a l'AP-7 a la Roca del Vallès i un conductor de 49 anys i veí d'Albacete va perdre la vida en accidentar-se amb el cotxe a l'A-2 a Alpicat. Arran de la incidència a Avinyó, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Un motorista ha mort aquest diumenge al migdia en un xoc amb un cotxe a. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 12.56 hores al quilòmetre 49 de la B-431, a tocar de l'Eix Transversal. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió per envestida entre una motocicleta i un turisme.A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor del vehicle de dues rodes, mentre que el conductor del turisme ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a lEs tracta de la tercera víctima d'accident de trànsit del cap de setmana a Catalunya i ja són 101 les persones que han mort en accident enguany a la xarxa viària, 37 de les quals motoristes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor