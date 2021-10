Barcelona regenta la primera formatgeria urbana de tot l'Estat

De veterinari ramader a formatger.és el propietari de lade tot l'Estat. Ubicada a Barcelona,és parada obligatòria per als amants dels formatges.Cerutti va arribar aarai es va posar a treballar al sector ramader, a Vic. "Fa un parell d'anys vaig decidir fer un canvi a la meva vida i", explica a RAC1. Així és com Cerutti es va convertir engràcies a la seva passió pel formatge.Pinullet va obrir portes el, quan les restriccions per la pandèmia de la Covid van permetre l'obertura de més establiments. És laformatgeria urbana dei la, per darrere de la Laiterie Marsellaise, a Marsella.Es troba al barri dei, reivindicant la, utilitzaper elaborar els seus productes. "Tinc la mateixa cava frigorífica, laboratori i controls sanitaris que tenen molts altres formatgers", assegura Cerutti a RAC1. Cada mes li arribenque prové de vaques amb "bon benestar animal".Ara per ara elabora: dos de frescos i cinc de madurats. Alguns són, que homenatja l'Stracchino italià, un formatge fresc i típic de la regió de la Llombardia;, un blau; el, que "madura tres mesos a la formatgeria i un mes al celler Partida Creus del Penedès", i el, que fermenta amb most i pells del raïm a la crosta.Cerutti pensa també amb el públic del futur:. Diu que "són la part més pura i se'ls ha de cuidar". És per això quei algunes escoles s'hi apropen quan estudien

