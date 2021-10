Oliveres mil·lenàries a l'extrem sud de Catalunya, un nou atractiu turístic

Una olivera monumental del territori del Sénia. Foto: Cedida

Més de 3 metres i mig de tronc

Farga de l'Arion, a Ulldecona. Foto: AEMO

El premi a la millor olivera

Una varietat que ja no es planta per ser poc productiva

L'espoli d'oliveres monumentals, al cinema

Més enllà dels arrossos, les platges i els paisatges naturals espectaculars del Delta de l'Ebre, l'extrem sud de Catalunya viu des de fa uns anys el redescobriment dels seus arbres més antics. Són les, en total, la major part (1.524) a les finques del terme municipal d', si bé també n'hi ha un nombre significatiu al poble veí de(501).A través de, les entitats i institucions turístiques han trobat un filó per atraure l'interès en el territori de manera desestacionalitzada.Al Montsià n'hi ha a Alcanar, Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, la Sénia i Ulldecona, en total nou municipis que comparteixen aquest patrimoni natural amb nou més del Baix Maestrat Canet Lo Roig, la Jana, Vinaròs, Traiguera, Càlig, Sant Jordi, Rossell, Benicarló, Cervera del Maestrat. Amb altres 3 municipis aragonesos, tots ells formen part del, un ens que està revitalitzant els lligams entre els pobles de la zona.Actualment, ales troben catalogadesd'oliveres mil·lenàries. Totes elles. A Catalunya aquesta valorització ha trigat una mica més.Perquè una olivera pugui considerar-se mil·lenària, però, hi ha requisits. D'una banda, la documentació històrica, però també hi poden optar aquelles que teneni alhora superenSi bé no en tots els casos es pot assegurar que tinguin un miler d'anys exactes, sí que està comprovat científicament en nou casos. Un dels arbres catalogats com a mil·lenari i el més destacat és, a Ulldecona, i que segons lacompta amb. El 1997 la va declarar arbre monumental la Generalitat de Catalunya i el 2006 va rebre el premi AEMO a la millor olivera monumental de l'estat espanyol. El museu de l’Arion, on fa visites guiades l’oficina de Turisme, està situat al costat de la Via Augusta romana, on es poden admirar 35 exemplars en poc més d’una hectàrea.Per tal de detectar els diferents casos d'oliveres patrimonials, la Mancomunitat de les Terres del Sénia continua avui encara fent recerca pel territori.. Per tant, les xifres conegudes fins ara són provisionals, també perquè s'han comprovat situacions en quèL'antiguitat de les oliveres generen interès en els científics però alhora sovint decepcions. La tecnologia actual permet estudiar més acuradament l'arbre sense talar-lo, però el pas dels anys fa perdre informació al cor del tronc, que cada cop es torna més buit.Un cas particular és el del, a la Sénia, que sorprèn per tenir la base buida, és a dir,. L'arbre es troba en una finca particular a un quilòmetre de la carretera TV-3421 des de la Sénia fins a Mas de Barberans. La Sénia és el segon municipi català on es concentren més exemplars, especialment a les partides deAra bé, la que ha guanyat el premi a la millor olivera monumental és un exemplar del terme de, ubicat a l'altra banda de la Serra de Montsià. El seu nom ési segons la Universitat Politècnica de Madrid té 1.003 anys. A banda de ser la més gran de Godall, ai dobla el diàmetre mínim del tronc per considerar-se dins la seva categoria, amb més de 7 metres., en diverses ocasions s'han organitzat activitats culturals i festives al seu voltant.En un temps en què es prioritza la producció a la qualitat, els pagesos de les Terres del Sénia són pràcticament els únics que encara fan oli amb oliveres de la varietat Farga -la varietat de les oliveres mil·lenàries. El motiu és perquè necessiten descansar un any sí i un any no per continuar produint., ja que té una durada més llarga. Gràcies a aquesta qualitat, han creat un segell propi, una marca de garantia per tal de donar valor al producte de la zona i que els obliga a seguir unEl que destaca dels municipis de la Mancomunitat del Sénia és precisament la concentració tan alta d'aquestes oliveres, ara bé, no és l'únic lloc on n'hi ha, ja sigui a municipis pròxims com ara Amposta o Horta de Sant Joan, o en altres indrets de la Mediterrània, com ara, però més disperses. El cas ebrenc és particular.Que hi hagi hagut un redescobriment d'aquestes oliveres implica que durant anys van estar abandonades i no despertaven un interès especial més enllà del que li donaven pagesos i ecologistes. Per això, en moltíssims casos acabaven arrancades ja sigui per plantar-hi altres varietats com per transplantar-les en jardins privats o públics i que estaven cotitzats en 3.000 euros l'unitat a partir de la revenda.La preocupació dels alcaldes de la zona i dels mateixos ecologistes va arribar al Parlament, que va enllestir, amb la pel·lícula El olivo, d'Icíar Bollaín. Alma (Anna Castillo) no està d'acord amb la decisió de la seva família de vendre l'olivera mil·lenària de la seva finca, alhora que l'avi, Manuel Cucala, s'enfonsa anímicament quan se n'assabenta. El retrat d'una vivència sovint viscuda a la zona es va enregistrar a la comarca del Baix Maestrat, a Canet Lo Roig, i des de llavors també ha esdevingut una atracció turística.

