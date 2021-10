Els cinc errors més comuns quan anem a buscar bolets

I més si van caient xàfecs i petites tempestes arreu. Aficionats al bolet i boletaires que s'inicien es troben al bosc amb excursionistes que aprofiten per recollir-ne quatre que troben de camí.Tot i que any rere any s'avisa i es fan campanyes per evitar una mala temporada de bolets, encara hi ha qui comet algun dels. Cometre'ls, perjudica l'hàbitat on es generen els bolets com les collites del futur. Enric Gràcia, professor de micologia de la Universitat de Barcelona, parla a RAC1 d'aquests errors.Gràcia considera que el principal error que encara comet la gent és aixecar la molsa i la pinassa del lloc on troba un bolet. Ho fan amb la intenció de trobar-ne d'altres i, probablement, no n'hi ha més allà. L'expert explica que aquest gest malmet el miceli que ha generat el bolet i demana collir només el que sobresurt i es veu a simple vista.Ho veus al bosc, però decideixes recollir-lo igualment, tot i que saps que no te'l menjaràs. Els bolets corcats acabaran a la brossa sense fer la seva funció: dispersar espores a l'aire. Si en trobes de corcats, deixa'ls al bosc penjats cap per avall d'una rama d'arbust: així soltarà esores i es podrà multiplicar de manera natural.Ha quedat demostrat que tallar bolets no funciona. Així, el més recomanable, segons explica Gràcia, és "arrencar el bolet sencer". Com? Clavant el ganivet a sota del bolet i treure'l sencer.Recollir i emportar-se tots els bolets que es troben pel camí no serveix de res si després, a la vora del cotxe, o en arribar a casa, s'acaben llençant. "Si no el coneixes, no l'agafis", diu Gràcia.Les bosses de plàstic no estan permeses a l'hora d'anar a recollir bolets. El cistell és l'òpció ideal, ja que deixa volar les espores que deixen anar els bolets cada minut i, per tant, permeten la reproducció natural.Per acabar, un: els bolets. Gràcia diu que "és millor netejar-los tan aviat com sigui possible, perquè si la terra s'asseca és més difícil de treure". La seva recomanació és fer-ho al bosc, just al moment de collir-los, i esbandir-los mullant-los poc quan s'arriba a casa.

