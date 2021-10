Primera explotació industrial de cànem a Catalunya denunciada per tràfic de drogues

Elsvan detenir dimecres dos homes de 50 i 62 anys i veïns dei la, respectivament, com a presumptes autors d'unen ser descoberta la primera plantació il·legal de cànem a Catalunya. També s'ha denunciat penalment un home i una dona pel mateix delicte.Actualmentcom per exemple lao de tipus. Aquest fet permet que determinats establiments puguin vendre certs cabdells i que els productors estiguin sotmesos a unes obligacions i controls per dur a terme la seva activitat.L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris és l'única que pot autoritzar la producció de cabdells i l'autorització del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya,. Tot i això, en cap cas es permet la floració de la planta de marihuana.Els Mossos d'Esquadra van tenir coneixement el passat 12 de maig que una empresa amb seu a la Selva del Camp iniciava una explotació de cànem industrial en una finca de Vila-seca. Un cop es va establir la plantació aquestaSegons el comunicat policial, l'empresa no s'estava dedicant al cultiu de cànem industrial sinó que. A més, els mossos van comprovar que els investigats havien iniciat l'activitat de cultiu abans de comunicar-ho a les Forces i Cossos de Seguretat requisit imprescindible per iniciar una plantació d'aquest tipus.Les gestions d'investigació també van permetre comprovar que els investigats no disposaven del permís que atorga l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. En aquest sentit, tot i simular que les plantacions eren per cànem industrial,La inversió en els propis elements de cultiu, els episodis violents dels darrers mesos, la seguretat privada que tenien contractada, entre d'altres indicis incriminatoris, van derivar que dimarts al matí es realitzessin dues entrades i perquisicions, una en la primera plantació ubicada a Vila-seca i l'altra en la seu de l'empresa propietària a la Selva del Camp.A l'explotació de cànem es van intervenir. Aquestes, amb autorització judicial i després de prendre les corresponents mostres, es van portar a cremar.Posteriorment, els investigadors van fer l'entrada a la seu de l'empresa situada a la Selva del Camp. Allà es va trobar documentació de l'activitat de l'empresa que la vincula amb el cultiu i tràfic de marihuana. Així, en una de les habitacions. Allà hi havia la logística necessària per premsar la pols de marihuana per a la seva venda.També en l'entrada a l'empresa els mossos van localitzar amagats tres mil euros, bàscules i documentació i mostres de les diverses varietats de marihuana utilitzades. En aquest sentit, en dues estances diferents es van trobar restes del que havien estat plantacions de marihuana interiors.Amb l'activitat il·lícita acreditada, els investigadors van fer dimecres les dues detencions i també van prendre declaració a dues persones més com a denunciades penalment.De resultes de la documentació intervinguda a la seu de l'empresa, els mossos van portar a terme amb autorització judicial una tercera entrada i perquisició. En aquest cas,La investigació portada a terme a Tarragona suposa. Fins a dia d'avui, els mossos havien fet nombroses intervencions en plantacions de marihuana interiors i exteriors arreu de Catalunya amb la desarticulació de grups criminals. El fet d'utilitzar una plantació de cànem legal per al negoci de la droga, segons els Mossos, "pot ser una conseqüència més de la implantació del crim organitzat al territori".

