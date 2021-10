Dessaladores portàtils garantiran l'abastiment d'aigua agrícola a La Palma

Vídeo de dron a las 1030 tras la apertura de un nuevo foco de emisión en la fractura / Drone video at 1030 after new vent opened in the fracture zone @ES_UCL @UOBFlightLab @unipa_it pic.twitter.com/q65T157fUg — INVOLCAN (@involcan) October 2, 2021

El govern de les Canàries busca solucions ràpides i eficaces per poder abastir d'aigua la zona afectada a l'illa de La Palma. La lava del volcà Cumbre Vieja va fondre el dissabte al matí laque comunicava lesde Las Hoyas, El Remo, Puerto Naos i La Bombilla.Gairebé 3.000 persones han quedat sense subministraments i lesde les Cànaries s'han quedat sense aigua. La solució:que s'instal·laran a Puerto Naos.Aquest dissabte a la tarda també es va obrir una tercera boca al Cumbre Vieja que se sumava a les dues que ja expulsaven material. Involcan va poder-ne captar imatges a les, on es podia observar com ja s'emetienEl volcàLano deixa de baixar directa al mar, i els dos rius s'han fusionat en un, el que ha format el nou delta. Tampoc atura l', sobretot al sud de l'illa, que durant la passada nit ha registratSegons l'última actualització del satèl·lit europeu Copernicus, ladels municipis de El Paso, Los Llanos de Aridane i Tazacorte. A més,estan afectats.La lava va arribar al mar el dimarts a la nit i ha creat un nouque, aproximadament, mesura. Es calcula que el magma s'enfonsa uns 400 metres mar endins. Es tracta d'una mena de piràmide sobre el mar, que a hores d'ara ja fa​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor