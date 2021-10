Barcelona incrementa el dispositiu policial la nit de dissabte, que acaba amb cinc detinguts

, aquest és el balanç dela Barcelona de Mossos i Guàrdia Urbana per controlar elsi evitar. Els arrestats, cap d'ells menor, estan relacionats amb dos, un, unviolent i un requeriment judicial pendent.Dos dels arrestos s'han fet al districte dei els altres tres al districte de. Dos dels detinguts acumulen 29 antecedents per robatoris violents i furts. Els Mossos d'Esquadra han enlairat unperi el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha fet quatredues per ingesta excessiva d'alcohol i drogues i dues per contusions.El dispositiu de Mossos i Guàrdia Urbana s'ha concentrat especialment al districte de Sarrià-Sant Gervasi, on se celebra lai on dissabte es van detectar delinqüents que actuaven en grup per cometre robatoris. No obstant això, elha estat "" i també ha supervisat altres festes majors a l'Esquerra de l'Eixample, la Barceloneta, el Clot i Canyelles.El Parc de l'Oreneta, el Parc de Joan Reventós, els Jardins de Can Sentmenat, els Jardins de Vil·la Cecília i Via Amèlia, els Jardins de Can Senillosa i la plaça Joan Llongueras han comptat amb. En paral·lel, els Mossos investiguen algunsque s'han registrat durant la nit amb l'objectiu d'identificar, localitzar i detenir els autors.

