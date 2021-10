L'advocat sard de Puigdemont assegura que «no hi haurà cap mena d'ordre immediata»

Boye: "Tant a Itàlia com a la resta d'Europa, se'ls reconeix la immunitat que no se'ls reconeix a Espanya"

L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ja és a Sardenya, juntament amb Clara Ponsatí, que va entrar dissabte a l'illa sense problemes. "No volien sopa? Doncs en tenen tres tasses", diu Boye a El Suplement de Catalunya Ràdio, fent referència a l'entrada de Ponsatí. Boye defensa, doncs que Europa donarà la raó a Carles Puigdemont i deixa clar que l'italià serà el 5è òrgan jurisdiccional que no dona la raó al jutge Llarena.



"Tant a Itàlia com a la resta d'Europa, se'ls reconeix la immunitat que no se'ls reconeix a Espanya", ha afirmat Boye. Una immunitat que ara mateix no tenen garantida en territori espanyol, perquè, diu "no es compleix amb la normativa europea per una persecució política".



Europa podria sancionar Espanya sempre que no es compleixin les normatives comunitàries, com ja ha passat amb altres estats. I Boye ha estat clar: "Exigirem que l'estat espanyol compleixi les normes europees i, si no, que hi hagi sancions".



Boye també s'ha pronunciat sobre el possible retorn de Puigdemont a Espanya. Així, l'advocat ha dit que li recomanaria que torni "si el TJUE li dona la immunitat i l'advocacia de l'Estat ho respecta". Un retorn que, segons Boye, es pot produir en els propers sis mesos: "Entre ara i el març o abril, quan es resolgui". Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te subscriptor

encarregat del cas de Carles, Agostino Angelo, haaquest dissabte a la nit que elcontra l'expresident en la vista d'aquest dilluns 4 d'octubre. Marras ni tan sols preveu cap mesura cautelar.El lletrat, en una entrevista al programade TV3, ha donat per fet que: "No hi ha cap possibilitat de fer cautelars". Marras ha remarcat que qualsevol decisió podrà ser impugnada al Tribunal Suprem italià i que amb un simple recurs la decisió quedaria suspesa. Així, afegeix,: només al final del judici el Suprem italià dictarà quina serà la sort de l'expresident".Elsde resolució del cas són curts: el Tribunal d'Apel·lació detindrà un màxim dei després hi hauràdies més per presentar. El Tribunalhauria de resoldre el recurs en un màxim de"Des d'un punt de vista processal", ha dit Marras. També ha afegit que, a nivell processal, seria una decisió "sense fonament i injusta".