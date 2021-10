Es normal aquesta actuació de @bcn_ajuntament o de @parcncollserola ? Via pública de BCN 19h pic.twitter.com/1Pc33yNwtR — Meteo Rectoret - BCN (@RectoretMeteo) September 28, 2021

‼️ ACTUALITZACIÓ! Des de PACMA demanarem explicacions al @bcn_ajuntament sobre la brutal i agònica captura per a la seva execució d'una família de senglars a Collserola



És INADMISSIBLE! 😠 Ja n'hi ha prou de matar animals amb l'excusa del "control poblacional"



📹 @RectoretMeteo pic.twitter.com/ndNTBFu9ql — PACMA Catalunya (@pacmacatalunya) September 30, 2021

per les imatges d'una. El vídeo, enregistrat al carrer de Gardènia -barri de-, ha despertat la. Aquest dimarts, tècnics de l'Ajuntament de Barcelona van capturar unaper immobilitzar-los i, posteriorment, poder-los sedar.L'operatiu però, és el que es qüestiona. Segons el veïnat, va ser mitja llarga dedels senglars adults i les seves cries. En les imatges es veu com un dels porcells aconsegueix escapar i esquivar pels pèls el seu destí.La polèmica ha provocat la sortida de l'Ajuntament de Barcelona que ha assegurat que els animals, sinó que van serper traslladar-los a un escorxador controlat. El consistori afirma que les bèsties sónestipulats pel Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma.Des de PACMA han denunciat la "" dels senglars. "És inadmissible. Ja n'hi ha prou de matar animals amb l'excusa del control poblacional", afegeixen en una piulada. Altres col·lectius animalistes han reclamat l'i emprar altres formes de captura.El que sí que és cert és quepateix des de fa anys unade senglars que amenaça l'ecosistema i la pagesia de la Serra . A més, cada vegada s'estan acostumant més a la presència humana, s'endinsen més als nuclis urbans i provoquen múltiples destrosses al mobiliari urbà; per aquest motiu les administracions impulsen diversesl'any i mètodes per agafar-los.En la mateixa línia, elscontra persones també han anat en augment. Aquest estiu dues persones van patir mossegades per senglars i fa un parell de dies, Shakira també va relatar haver patit amb el seu fill un enfrontament contra aquests animals

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor