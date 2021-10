Per què és tan important dormir bé?

Consells per millorar el descans

és una de les accions més importants per poder. Però cal saber com dormir bé per poder estar sans. Tal com recull Europa Press en una entrevista amb María José Masdeu, de la direcció de la Societat Espanyola del Son (SES), per detectar que no hem dormit prou bé hi ha diversos elements. Per començar, no es dorm bé si es presenta una sensació dedurant el dia, si la sensació de son no és reparadora o, fins i tot, si costa sortir del llit.Un altre símptoma que no s'ha descansat és el fet de tenir la necessitat de fer diversesdurant el dia. Tot i això, la doctora veu amb bons ulls tombar-se entre 15 i 30 minuts. Passar-se d'aquest temps pot afectar el descans nocturn.Masdeu recorda que la gran majoria estem programats per dormir entre 7 i 9. En aquest sentit, subratlla que en la població adulta el son és dinàmic i es va modificant a mesura que es canvia d'etapa. Per això, els infants dormen molt més i les persones grans, a partir dels 65, dormen menys. En tot cas remarca que només és una mica menys perquè la forquilla segueix entre 7 i 9, i es tenen en compte les migdiades, per exemple.La doctora també parla de la "síndrome del", és a dir, dormir poc i malament. Això perjudica moltes esferes de la nostra salut, des de provocar obesitat fins al fet que desenvolupem malalties de cor. També va malament per a l'esfera emocional-cognitiva, ja que propicia l'aparició de depressió, fins a accidents professionals, laborals i de tràfic.El més important per gaudir d'unaés, segons Masdeu, mantenir les rutines i intentar respectar els ritmes biològics. És a dir, dormir durant la nit i estar desperts de dia, de manera que a partir de les 11 de la nit tot està preparat per anar a dormir.També apunta que abans d'anar al llit no fem activitats que ens estimulin com fer servir l'ordinador o aparells amb gran intensitat de. Per això, desaconsella mirar la televisió i fer coses que baixin el ritme com llegir un llibre.Finalment, Masdeu apunta que lai el confinament ha generat situacions d'estrès emocional intenses, pors o estrès laboral. I tot això ha afectat els patrons del son.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor