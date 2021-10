Moren dos conductors en accidents a les carreteres aquest dissabte

Dues persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes aquest dissabte. Unhaaquest dissabte al matí en un xoc amb dos turismes implicats a l'AP-7 a la Roca del Vallès (Vallès Oriental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). La víctima és un jove de 25 anys i veí d'Arbúcies. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 06.23 hores al punt quilomètric 126,5 de l'AP-7, en sentit sud i a tocar de l'enllaç amb la C-60 cap al túnel de Parpers.A la tarda el conductor d'un turisme ha mort en un accident a l'A-2 a Alpicat, al Segrià. El sinistre s'ha produït al punt quilomètric 461 i els Mossos han rebut l'avís a les 16.11h. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortir de la via.Com a conseqüència de l'accident, el conductor ha resultat ferit crític i ha sigut traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova, on ha mort. Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquestes víctimes, ja sónen accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 36 de les quals motoristes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor