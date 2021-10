Kilian Jornet guanya la Salomon Ultra Pirineu

s'ha proclamat guanyador de laen deu hores i vint-i-cinc minuts. El corredor ceretà ha deixat enrere de seguida la resta de corredors, en una cursa que ha començat de matinada a Bagà (Berguedà).893 corredors han participat en l'inici de la prova reina de l'Ultra Trail Pirineu i després de dues hores de recorregut, Jornet tenia un marge de més de dos minuts sobre Zaid Aid Malek, el seu perseguidor.El rus Dmytri Mityaev i el francès Aurelien Dunand-Pallaz, han acompanyat Jornet en el podi, guanyat per l'atleta català per tercer cop. Des del 2017 Jornet no travessava la primera la línia de meta en l'Ultra Pirineu. El corredor català no competia en una distància tan llarga des d'abans de la pandèmia.

