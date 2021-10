Suárez agreuja la crisi d'un Barça sense gol

De desfeta en desfeta. Elha encadenat una, ara a la Lliga, en la visita a l'(2-0). Els blaugrana han claudicat contra l'equip de Simeone, més madur i contundent en la rematada. Luis Suárez, amb un gol al límit del descans -després de la diana inicial de Lemar-, ha contribuït a fer més gran la ferida de l'equip, allunyat de la zona noble de la classificació.Malgrat jugar una primera part acceptable, amb domini de la possessió, i de portar la iniciativa en el segon temps, el conjunt deha mostrat massa febleses defensives, que el converteixen en un bloc incapaç de competir contra els grans rivals. I l'Atlètic de Madrid n'és un. Els blanc-i-vermells han sabut fer mal quan els ha calgut per endur-se els tres punts, i després han conservat l'avantatge. El Barça,-li falta gol de manera alarmant-, no ha incomodat Oblak en cap moment, amb l'excepció d'una ocasió mal resolta de Coutinho.La visita alha estat precedida per les informacions vinculades al futur de Koeman. El tècnic holandès, amb un peu fora del club després de la derrota dolorosa acontra el que deixa el Barça sense possibilitat d'error a la Champions League -, és conscient que la seva continuïtat a la banqueta penja d'un fil, tal com va evidenciar en la roda de premsa de divendres. Ara bé, el president,, ha enviat un missatge conciliador amb el tècnic abans del partit: ha demanat als culers mantenir la confiança en l'entrenador perquè és "".En paral·lel, continua el degoteig de noms sobre possibles successors de Koeman. L'últim,, entrenador de l'Ajax, que seria el preferit de Laporta, segons Catalunya Ràdio. L'opció de Ten Hag se suma als d'i el, alternatives per al relleu. Entre les prioritats del president blaugrana no hi figura, de moment,

