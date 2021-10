Navarra indemnitzarà una família per intercanviar dos nadons per error

El jutjat contenciós administratiu número 3 de Pamplona ha condemnat ela indemnitzar amb 320.000 euros una família per unproduït per error el 1993 a l'Hospital Virgen del Camino de Pamplona.Vint-i-dos anys després, l'agost del 2015 una de les persones intercanviades de família per error va demostrar biològicament que no era filla de qui creia que era sa mare. L'altra jove afectada s'ha negat a sotmetre's aper comprovar els fets.Segons la sentència, el magistrat veu "innegable" que "no existeix filiació biològica" i veu com a "hipòtesi més real i probable" que l'intercanvi es produís a l'hospital. El jutge conclou que "hi va haver una errada" i seria "contrari a les normes de comportament humà que els dos nadons hagin estat intercanviats després de la seva alta a partir del cinquè o sisè dia de vida, sense que els progeninors s'adonin que donada l'alta amb el seu nadó, ja no és el mateix nadó".Els demandants van sol·licitar una indemnització d’1.758.757 euros, 700.000 per a la filla intercanviada, 350.000 per cada un dels pares, 175.000 per cada un dels germans i 9.462 en concepte de reintegrament de despeses pel mal causat. Tant el Servei Navarrès de Salut com la seva assegura es van oposar a la demanda i van rebutjar la seva responsabilitat.​​

