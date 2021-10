Els experts avisen que a Canàries desapareixeran illes i se'n crearan de noves en el futur

Els experts tenen clar que la localització de les illes Canàries sobre la placa continental africana fa que tinguin volcans actius que els fan créixer en extensió i superfície. Ja ha passat anteriorment, quan algunes illes han guanyat terreny, i s'han format algunes"Al punt calent el magma està a uns 200 graus més", i això fa que s'elevi a la superfície, segons explica el geòleg Juan Carlos Carracedo a El País. Del 1493 fins ara s'han registrat set volcans a La Palma, amb impacte menor perquè l'illa estava menys poblada. Lesde les anteriors erupcions van avançar com aquest cop pel vessant oest de Cumbre Vieja, i algunes van arribar fins al mar i van crear plataformes que van ampliar la superfície de l'illa.El 1949 va ser quan es va guanyar més terreny al mar, en una zona que es va tapar amb terra fèrtil portada d'altres parts de l'illa, i ara en aquell espai guanyat hi hamolt fèrtils.La Palma i El Hierro són les illes més joves, amb 1,8 i 1,2 milions d'anys, i per això tenen volcans actius a sota. Els experts recorden que el 2011 es va crear una El Hierro que gairebé arriba a la superfície, i creuen que Fuerteventura i Lanzarote, les illes més antigues, estan desapareixent per l'erosió i acabaran submergides.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor