Desmantellen una plantació de marihuana amb capacitat per a 4.000 plantes

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han(Alt Penedès). Els agents han detingut un home de 29 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut públic i de defraudació del fluïd elèctric. LaEls agents van comissionarde marihuana ja preparats per a la distribució, així com làmpades, extractors i tota la infraestructura necessària per al cultiu. En el moment de la detenció, es van, tot i que el recinte tenia capacitat per a 4.000. Segons la companyia elèctrica, els responsables de la plantació haurienA principis de juny, agents de la Policia Nacional i els Mossos van coincidir en la investigació d'una organització criminal de l'Europa de l'Est establerta en urbanitzacions de l'i dedicada al cultiu de la marihuana. La investigació conjunta dels cossos policials va permetre ubicar la plantació i, sota la tutela del jutjat número 3 de Vilafranca del Penedès, el 28 de setembre es va fer entrada i escorcoll a un immoble a la urbanització Font del Bosc, a(Alt Penedès).L'entrada es va fer amb el suport d'unitats especialitzades en previsió de lal i per la possibilitat que disposessin d'armes de foc.A la casa es van intervenir plantes, cabdells de marihuana, i tota la infraestructura per produir-les i distribuir-les. Segons els Mossos, tenien elements avançats per accelerar el ritme de producció i augmentar les collites i en conseqüència els beneficis econòmics resultants del cultiu.La plantació de marihuana estavafet que suposava un risc d'incendi greu i un perill per a la resta de cases del seu voltant. Els tècnics de la companyia subministradora elèctrica han calculat en 35.000 euros la defraudació feta pels responsables de la plantació.Segons la investigació, l'organització operava des de la casa des de l'octubre del 2017. Per això, els Mossos calculen que haurien obtingut milions d'euros de beneficis amb l'activitat il·legal. La investigació continua oberta ia causa dels indicis trobats durant l'escorcoll que relacionen els membres del grup criminal amb altres plantacions de marihuana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor