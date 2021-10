Les marxes per commemorar l'1-O i el 3-O sumen milers d'independentistes

L'endemà de l'acte polític a la Catalunya Nord , les tres marxes convocades per l'ANC per commemorar el quart aniversari de l'1-O i el 3-O han sumat aquest dissabte milers d'independentistes, que han tornat a les carreteres amb un doble missatge: reclamar la fi de la repressió de l'Estat i arengar els partits per avançar cap a l'horitzó de la independència des de la unitat.La Marxa Nord, amb sortida a Sant Julià de Ramis i final a Aiguaviva -punts del territori on la Guàrdia Civil va practicar càrregues durant el referèndum del 2017- ha estat la més concorreguda. Més de 3.000 persones hi han participat, entre els quals l'expresident de la Generalitat Quim Torra. En el seu recorregut, la marxa ha passat pel centre de Girona, amb aturada davant de la delegació del govern espanyol, on els manifestants han cantat Els Segadors.La Marxa de Ponent ha estat la caminada més matinera de les tres que estaven programades. Ha sortit a primera hora del matí de Fraga –on la Guàrdia Civil també va practicar identificacions- per dirigir-se cap a Alcarràs, on s'hi ha unit una segona columna. El recorregut acabar a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Lleida, espai que va ser punt de votació de l'1-O.La Marxa Centre, amb sortida a Vinaròs i final a la Ràpita, recordarà els fets ocorreguts en aquest últim municipi, un dels punts on la policia va carregar amb més duresa ara fa quatre anys.

