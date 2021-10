La Palma, un mes d'activitat sísmica continuada

Un resumen de la actividad sísmica en La Palma, desde el 1 de Septiembre, hasta los más recientes registrados hoy, 1 de Octubre.#VigilanciaLaPalma #LaPalma #ErupciónLaPalma #VolcandeLaPalma pic.twitter.com/wXWw48U73M — X-Y.es (@x_y_es) October 1, 2021

A través de les càmeres de diversos mitjans o de vídeos d'aficionats hem pogut observar com ha estat l'erupció del volcà, que ja fe catorze dies que va començar. Des de llavors, l'no s'ha aturat. I un usuari den'ha fet una simulació de l'últim mes: de l'1 de setembre a l'1 d'octubre.Tal com es pot veure en el, els sismes van començar sobretot a partir del 12 de setembre i des de llavors, amb el dia de l'erupció inclòs, la cosa ha anat més cap ali no ha parat d'augmentar. De fet, la passada nit s'han registrat 13 nousParal·lelament, el govern de Canàries va decretar divendres al vespre elde més nuclis de població per la qualitat de l'. La lava segueix baixant cap al mar en dos rius, un dels quals es va obrir aquest divendres.L'usuari de Twitter @x_y_es, que ha elaborat la simulació visual, es defineix com un "addicte" a crear simulacions en 3-D i ha fet aquestes simulacions amb les dades del​​

