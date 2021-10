Els gasos emesos pel Cumbre Vieja obliguen a confinar més població

Vídeo de dron del nuevo foco emisor y la colada de lava obtenidas por nuestros colegas de @ES_UCL, @UOBFlightLab, @unipa_it / Drone video of the new emitter focus and the lava flow obtained by our colleagues from @ES_UCL, @UOBFlightLab, @unipa_it pic.twitter.com/zOb9vlR9sw — INVOLCAN (@involcan) October 1, 2021

El volcà. Lano deixa de baixar directa al mar, ara, mitjançant, un dels quals es va obrir aquest divendres. Tampoc atura l', sobretot al sud de l'illa, que durant la passada nit ha registratEl govern de Canàries va decretar divendres al vespre elde més nuclis de població per la qualitat de l'aire.Segons l'última actualització del satèl·lit europeu Copernicus, ladels municipis de El Paso, Los Llanos de Aridane i Tazacorte. A més,estan afectats i les hectàrees cobertes per la lava superen les 338.La lava va arribar al mar el dimarts a la nit i ha creat un nouque, aproximadament, mesura. Es calcula que el magma s'enfonsa uns 400 metres mar endins. Es tracta d'una mena de piràmide sobre el mar, que a hores d'ara ja faL'arribada al mar de la colada de lava i la formació d'una boira de vapor d'aigua i altres gasos, alguns dels quals poden ser nocius per a la salut, ha obligat a ampliar elque ja afectava els barris deEls científics vigilen el nou riu de lava que, de forma paral·lela al riu principal. El director general de l'Àrea de Vigilància Volcànica d'Involcan, Luca D'Auria, ha indicat que tot i que, sí queS'espera quei que. D'Auria ha indicat que l'evolució de la lava és normal i té un comportament quemolt de la. Per tant, si el riu de lava es gela, pot disminuir la velocitat, que se superposin els rius, trencar esquerdes iD'Auria també ha afegit que la contínua evolució. Això sí, es pot monitorar la situació i fer previsions quan hi hagi nous canvis, tot i que fins que no se sobrevoli la zona no es podrà saber quina és, lai ladel nou riu.El cabildo de La Palma ha destacat que la lava ha arribat al mar seguint un recorregut que no ha provocat cap pèrdua personal, tot i que ha arrasat diverses plantacions de plataners, i ha reiterat lesde no acostar-se a la zona i respectar el confinament dels habitatges propers.​​

