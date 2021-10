Nit de botellots a Barcelona: calma a la platja i aldarulls a Sarrià

Ferits i detinguts a les festes del barri de Sarrià

Desenes de persones s'han concentrat la nit de divendres a dissabte a laen una jornada ambEls assistents han fet botellot en una nit que els cossos de seguretat han titllat de "".Així, la concentració més gran de persones es trobava en aquest punt, amb petits nuclis en altres llocs com eli el districte de-Sant Gervasi, on s'estaven celebrant les festes del barri. Tot i això, algunes persones han explicat que se sentien "" després dels aldarulls de la setmana passada en el marc dels macrobotellots de les festes de la Mercè. D'altres han assegurat que després de dos anys tancats,A partir de la mitjanit la zona de lesde Barcelona s'ha anat omplint progressivament, tot i que no ha arribat a acollir la gran quantitat de persones que s'hi van agrupar fa una setmana, quan la nit va acabar amb episodis de pillatge i vandalisme. De fet, la platja del Bogatell – on van tenir lloc els aldarulls – aquesta nit presentava una imatge ben diferent, ambLes patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana s'han pogut veure sobretot al voltant de la, on hi havia elde persones,. "Hem començat al Born i estaven els bars molt buits, aquí ho hem vist més ple, però també amb poca gent, menys de l'esperada", han explicat la Carmen i l'Adrián. En aquest sentit, els dos han afirmat que han acabat anant a la Barceloneta "per l'ambient", però que al no veure'n gaire, "s'han sorprès".Pel que fa a la Inés i la Marta, dues estudiants d'Erasmus procedents de Portugal, han subratllat queque s'han trobat, tot i que primer han anat a les discoteques de la zona. "La setmana passada vam anar aperò no ens va agradar massa, no vam entendre el concepte de la festa, hi havia moltes persones, però no hi havia música", han relatat. També han afegit que hi van percebre "".D'altra banda, les joves han. "Al nostre país la gent també es reuneix als carrers i fan botellot", han insistit, "sabem que és il·legal, però aquests anys han estat difícils".Una percepció ben diferent de la que han tingut l'Ainhoa i l'Aitana, dues noies del País Basc, que han assegurat que s'han quedat "sorpreses" i "una mica espantades". "hem quedat amb uns amics i ja volem marxar", han assegurat.Entre els motius que han apuntat "la por" a patir un, així com "laque estava concentrada al botellot. "El conductor de l'autobús ens ha dit que tinguéssim cura i ens ha avisat que aquí robaven", han afegit, "sí que potser són botellots més tranquils que a plaça Espanya, però aquí hi ha".La primera nit de les festes del districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona ha finalitzat amb. Quan els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana procedien a desallotjar la zona - on hi havia- alguns grups s'han resistit, muntantDurant la matinada, la policia ha feti diverses persones han resultat. Fa una setmana, en el marc de les festes de la Mercè, també van tenir lloc diversos incidents, la primera nit a plaça Espanya, i la segona a la platja del Bogatell, on van tenir lloc actes vandàlics i pillatges.D'altra banda, aquesta mateixa nit de divendres a dissabte, s'han concentrat desenes de persones a la platja de la, on han fet botellot. Malgrat que la nit ha transcorregut de forma tranquil·la, cap a la matinada s'han produït diversos

