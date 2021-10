Oriol Mitjà celebra «la notícia de l'any, després de la vacuna»

⚠️Per fi tenim una #pastilla antiviral altament eficaç per la COVID-19: @Molnupiravir.



Si es dona en els 5 primers dies, redueix el risc de ser hospitalitzat a la meitat, del 14% (53/377) al 7% (28/385).



És la noticia de l'any, després de la vacuna.https://t.co/HZGYPhLmz5 — Oriol Mitjà (@oriolmitja) October 1, 2021

"És la, després de la vacuna". Amb aquesta frase ha celebratl'anunci per part de la farmacèutica, sobre la pastilla antiviral que podria ser altament eficaç contra la Covid-19, el. "Per fi tenim una pastilla antiviral altament eficaç; si es dona en els 5 primers dies, redueix el risc de ser hospitalitzat a la meitat, del 14% al 7%", ha explicat a través de Twitter.La farmacèutica Merck ha certificat aquest divendres la creació del primer medicament antiviral altament efectiu que redueix a la meitat eli de patir un cas greu a la meitat. Segons els resultats clínics d'una exhaustiva investigació de la qual s'ha fet ressò el Washington Post, la píndola, que és experimental, aconsegueix un 50% menys de probabilitats que una persona contagiada desenvolupi un cas greu de la malaltia. La companyia ha decidit aturar els assajos per demanar l'aprovació d'emergència de les autoritats sanitàries delsper a començar a utilitzar-lo de manera immediata en pacients.En un comunicat de premsa de la mateixa companyia, s'explica que el Molnupiravir és eficaç contra totes les variants del coronavirus conegudes fins ara. Tot i això, no hi ha capni autoritat competent que hagi contrastat al 100% les dades que comparteix l'empresa farmacèutica. Si aquests resultats es comproven, es tractaria de la primera píndola antiviral completament efectiva contra totes les variants de la

