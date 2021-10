📹 La manifestació pels quatre anys de l'1-O arriba a Passeig de Gràcia https://t.co/bGrdNDpbfm pic.twitter.com/QwV02qEU6c — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2021

🔴 Els Mossos blinden la comissaria de Via Laietana davant l'arribada de la manifestació dels CDR https://t.co/NWQTtMxMJX pic.twitter.com/w4t9RKvkN6 — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2021

🔴 Crema de contenidors i càrregues policials a la manifestació dels CDR per l'1-O https://t.co/NWQTtMxMJX pic.twitter.com/fCpDYC1wen — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2021

📹 Cremen imatges del rei, d'un antiavalots de la policia, i de la justícia espanyola, a l'acte de l'1-O a Vic https://t.co/BaWJqFqbsV pic.twitter.com/XVnVzCCScr — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2021

🔴🔴El quart aniversari de l'1-O treu mig miler de tarragonins al carrer. Informa @JosepMLlaurado https://t.co/2iycOcatgP pic.twitter.com/RHlsg04GAz — NacióTarragona (@naciotarragona) October 1, 2021

Centenars de persones han sortit aquest divendres a la tarda als carrers de diferents ciutats del país, convocats pels, per commemorar eld'independència de l', el dia que se'n compleixen quatre anys. La mobilització ha acabat a la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana, on s'han produït enfrontaments entre elsi manifestants, a més de cremes de contenidors.La manifestació més gran ha estat al, on prop d'un miler de persones caminen des d'un quart de vuit del vespre. Els manifestants s'han concentrat a l'avinguda Josep Tarradellas i un cop s'han posat en marxa han tallat lai han començat a caminar rere una pancarta amb el lema 'Ni un pas enrere, independència'.Els manifestants també han passat perper l'avinguda Diagonal escortats per un dispositiu policial discret amb agents que han anat tallant les cruïlles a mesura que hi arribava la manifestació. Poc després els manifestants han arribat a lai arribar fins a la prefectura de la policia espanyola. Allà, una desena de furgonetes de lafeia pantalla davant la comissaria.La manifestació ha anat creixent en participació a mesura que s'ha anat movent, amb els participants cridant consignes com ara "", "" o "". Entre els participants, gent de totes les edats, en el que suposa un més dels actes previstos arreu del país per commemorar el quart aniversari de l'1-O.Les mobilitzacions també s'han secundat arreu del país, en ciutats com. A la capital d', per exemple, s'han cremat imatges del rei, d'un antiavalots de la policia, i de la justícia espanyola. Per altra banda, a Tarragona, s'ha mobilitzat mig miler de persones que han acabat la manifestació a la, també més de mig miler de persones s'han manifestat aquest divendres al vespre per reivindicar el. La mobilització ha començat davant de la delegació del Govern i sota la pancarta "" han fet un llarg recorregut per diversos barris de la ciutat. Finalment, la concentració ha arribat a la subdelegació del govern espanyol. Allà, alguns dels congregats han encès espelmes enmig de Jaume I i han cremat imatges amb els logotips dels cossos policials i les sigles dels partits independentistes.

