Totes les cares del simbolisme

S'encadenen les setmanes i es repeteixen els actes d'incoherència a l'institucional. Elva començar precedit d'un homenatge al amb l'audiència promoguda per Laura Borràs a Quim Torra en l'aniversari de la inhabilitació del president de la Generalitat pel cas de la pancarta de Palau- i va acabar amb una denúncia del simbolisme estèril, la que va pregonar l'entorn de la presidenta del Parlament davant la tramitació de la proposta de laper posar data a un finalment rebutjada per la cambra catalana , però que podria tenir recorregut judicial. Era tal el malestar de Borràs -situada ara a la diana que abans ocupava- que va empènyer el seu grup parlamentari a passar de l'abstenció al "no" davant el text de resolució dels anticapitalistes.Es discuteix sobre el simbolisme i afloren les, per a desgrat dels màxims responsables del Govern, incapaç de desempallegar-se de la imatge de pugna entre partits que va condicionar tant l'anterior legislatura. En el debat que obria el període de sessions va constatar-se que els socis de l'executiu són incapaços de votar conjuntament allò que figura en el seu propi full de ruta.no va validar al Parlament la taula de negociació liderada per ERC -tot i ser un dels eixos centrals delque van avalar els seus propis consellers la setmana passada-, iniciativa que sí que va comptar amb el suport de. I els dos socis de l'executiu tampoc van anar de bracet en la carpeta de, que uneix, en canvi, Junts amb els socialistes catalans No hi ha consens al Govern en la carpeta nacional ni tampoc en les prioritats d'inversions, divergències que posarien contra les cordes moltes coalicions. No la que formen ERC i Junts, avesada a sobreviure en lade fons i forçada a continuar mentre no es divisin altres. La setmana, que es tanca amb les manifestacions civils de reivindicació dels fets de la tardor del 2017 , ha fet supurar la bipolaritat de l'independentisme, ancorat en el record edulcorat de l'-del referèndum, se'n reivindica l'esperit que el va fer possible, no el que va passar després- mentre fa crides a recuperar unque no apareix per enlloc. El carrer es manifesta -no hi ha sentiment que arrenqui millors records que l'1 d'octubre en les bases mobilitzades, perquè és sinònim de- mentre les forces polítiques no convergeixen a determinar si és millor enganxar-se alo refugiar-se en elper guanyar temps. Una altra paradoxa: és compatible aixecar-se de la taula de negociació amb el govern espanyol i, alhora, declarar al Parlament que només una votació pactada amb l'Estat pot substituir el referèndum del 2017? El relat de Junts és tan fràgil com acomplexat sembla el d'ERC, que de tant implicar-se en laes comporta amb timidesa en la reivindicació de batalles passades, fins al punt d'enviar dirigents de segon nivell en commemoracions com la de divendres a la Catalunya Nord.Succeeix que l'1 d'octubre s'haperquèi també convenen punts de trobada mentre no hi ha horitzó compartit, cap de tant aglutinador com l'ofensiva judicial espanyola. Escrivia Francesc-Marc Álvaro a NacióDigital que la "justícia erràtica" del jutgefa possible el "miratge d’una unitat idíl·lica". I, certament, els episodis de persecució infructuosa depermeten construir un discurs reactiu contra els poders de l'Estat que projecten un aparador d'unitat mentre cada partit en treu profit per al propi relat.El relats, però, estan farcits de paraules que s'han buidat de contingut, potser perquè persegueixen. Ni Puigdemont ha aconseguit concretar el significat de "preparem-nos" -motor discursiu del seu- ni el binomi ERC-CUP poden determinar com s'aterrarà a la realitat el concepte d'"embat democràtic", alternativa a la taula de negociació en el pacte d'investidura. Si el referèndum unilateral el 2025 era la proposta, els anticapitalistes ja saben que no es produirà.Mentre es manifesten totes les cares del simbolisme, amb mots que encara no volen dir res, el curs polític entrarà en la negociació dels pressupostos , a Catalunya i Madrid. Els de la Generalitat condicionen tota l'arquitectura del mandat. Sense un vot constructiu de la CUP, el trànsit fins a ladel 2023 serà paper mullat. El Govern està condicionat perquè ha deixat clar quin és el seu soci preferent, però als cupaires tampoc els sobren alternatives. El gran debat el van lliurar entre les pròpies bases abans de la campanya: van decidir contribuir a la governabilitat, gest madur que seria inoperant sense la validació dels primers pressupostos. Un entrebanc en el capítol dels comptes deixaria tocat l'-potser també estèril- que ha construït l'independentisme: el de

