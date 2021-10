El conductor de l'any per la DGT: té les dues qualitats que «salven vides»

En la carretera hay dos palabras que hacen magia y salvan vidas✨



💫PA-CIEN-CIA💫PRU-DEN-CIA💫



Muchos conductores las conocen y las practican👏👏



Ante un 🚴 reduce velocidad, espera al momento oportuno para adelantar y deja al menos #MetroYMedio lateral. Puedes pisar la línea. pic.twitter.com/TlF9OzAcRN — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 26, 2021

La convivència entreacostuma a ser complicada. Els accidents en aquestes situacions són massa freqüents i per això les lleis de trànsit intenten cuidar els ciclistes, els usuaris més vulnerables a les carreteres.L'última campanya de la Direccó General de Trànsit () no ha hagut de preparar-se. L'organisme ha compartit un vídeo a les xarxes socials on aplaudeix elque es va trobar dos ciclistes. La seva reacció va consistir en frenar i, en un revolt amb línia contínua, mantenir la velocitat baixa fins a trobar un moment per avançar.La DGT ha aprofitat l'ocasió per explicar que hi ha dues paraules que "fan màgia i salven vides". Són. Així, demanen que quan es troben ciclistes s'esperi "el moment oportú per avançar i deixar almenys". En aquests casos, es pot trepitjar la línia per garantir la seguretat en la maniobra.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor