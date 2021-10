Guti, l'últim en oferir-se per entrenar el Barça: «Per què no?»

La llista de candidats per ocupar el lloc d'entrenador delno s'atura. Fins i tot, amb un to irònic, s'hi ha sumat un exjugador del. Jose María Gutiérrez, més conegut com a, s'ha postulat aquesta tarda, entre riures, per ser el relleu deEn una atenció als mitjans abans d'un acte de la Lliga, l'exjugador madridista ha respost a una pregunta en aquest sentit. Posteriorment, Guti fins i tot ha ampliat la seva explicació, afirmant: "Al final el que vull és entrenar, i poder ensenyar a la gent que a part de jugar, també tinc fusta per entrenar i per".Guti va militar al Reial Madrid durant 15 temporades, des de 1995 fins al 2010, i posteriorment va jugar alturc. Principalment va jugar al mig del camp, tot i que també havia avançat a posicions d'atac i de banda. L'afició blaugrana segur que no el té en massa bon record, ja que havia estat un jugador forçatan dins com fora dels terrenys de joc.​​

