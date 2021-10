A més, molt possiblement, molts de vosaltres ja heu viscut aquelles reunions de tret de sortida de la nova aventura. Hi ha un moment màgic que sempre ha d’arribar (si no ha arribat abans): el de la creació dels grups de Whatsapp dels progenitors de la quitxalla. Són molt millors que qualsevol dels llibres de la mítica nissaga ‘Tria la teva aventura’.Tot i que la resposta negativa és temptadora, ser-hi s’ha de convertir sempre en un valor afegit, i no en un drama escrit. Pels que enguany debutareu en aquest nou món, jo he vingut a dir-vos que no us espanteu, no té perquè sortir malament l’aventura. Calma. Tot i que per assegurar el tret, i perquè no quedeu esgotats en aquesta nova família digital, us vinc a donar uns consells no demanats. Començarem amb la clau de supervivència: revisant les coses que no s’han de fer en aquest microespai digital de convivència obligada.O més ben dit: eviteu els missatges reiteratius sense valor afegit. No són els grups de família on us podeu saludar el bon dia i la bona nit quan us vingui de gust, o el grup d’amigues on dieu bona nit en arribar a casa per assegurar que totes heu arribat a destí. Aquests grups són una eina per facilitar la comunicació (i la convivència), i no per omplir les notificacions de missatges absolutament innecessaris. A més, aquests missatges provoquen un soroll insuportable: haureu provocat una vintena de missatges en cadena basats en el buit. “Igualment, bon cap de setmana, que descanseu, passeu-vos-ho bé, que en gaudiu”... Un sol divendres així, i la meitat de famílies ja tindran el grup silenciat pel que queda de curs.És important encertar el destinatari, quan teniu qüestions importants. Primer, perquè si no no en tindreu la resposta, i segon, perquè creareu més soroll al grup, absolutament innecessari. Així que penseu bé quina és la consulta, i abans d’enviar-la al grup penseu si en realitat li hauríeu de dirigir a la criatura, a la mestra, a l’AFA, a direcció, al Tomàs Molina o a la pitonissa de torn.si en un grup hi ha un debat d’un tema important i no s’opina, no es comenta i no es participa constructivament, cal assumir les conseqüències. I la conseqüència principal està molt clara: després, no s’hi val la queixa per la queixa. És a dir, si desconnectes del grup durant el debat, quan després la majoria prengui una decisió, no és bon moment per tirar-la per terra. Si no t’has mullat a la prèvia, no ho facis al final. I per la següent, aprèn que si la cosa t’interessa, val més que hi participis des de l’inici.però que val la pena recordar. No s’hi han d’enviar cadenes. Evitar enviar enllaços per fer rics a tots els companys, mems reenviats per vegada 43 i enllaços a notícies de darrera hora que tothom ja ha llegit. No és l’espai adient.un consell de què sí que convé fer. Us farà molt de pal, però us asseguro que serà la cosa més útil del món: aprofiteu aquest moment d’inici de curs per perdre una estona de la vostra vida registrant el nom de les persones quan es presenten, perquè sinó el caos posterior, serà irreparable. Nom de l’adult, nom de la criatura, nom de la classe… valoreu com us aclarireu amb tants nous contactes, però feu-ho, perquè si no arribarà un dia que algú us interpel·larà directament i no sabreu exactament amb qui quedeu per berenar a la sortida de l’escola.i que el silenci en els grups de Whatsapps ens acompanyi el màxim possible!

