Què és la cataplexia, la malaltia que pateix Jordi Évole?

El periodistava assistir aquest dimecres a El Intermedio i, en ple programa, va patir un atac de cataplexia . La malaltia que pateix, que ja l'ha dut a patir atacs al mateix programa de La Sexta i a El Hormiguero, és una mena de narcolèpsia, en què es perd el to muscular després d'una emoció, tant agradable com desagradable.Qui pateix laestà conscient durant l'atac i s'adona de tot el que passa al seu voltant. "Pot durar diversos minuts. Es produeix per una dissociació entre l'estat de vigília (despert) i el son en fase REM, en què el cos està completament paralitzat, excepte els músculs oculars i els de la respiració", explica la neuròloga Ana Fernández segons recull el portal Infosalus.En cada pacient elssón diferents. A alguns els fan figa els genolls o els canvia l'expressió de la cara. Poden asseure's o recolzar-se per no caure al terra. D'altres, com el cas d'Évole, cauen rodons.La cataplexia és el símptoma més característic de lai es dona en entre cinc i 60 de cada 100.000 persones. Així i tot, podria haver-hi més casos dels que estan reconeguts perquè es considera que és una malaltia infradiagnosticada.Es creu que és una malaltia autoimmune, que es produeix per la pèrdua d'un grup de neurones de l'hipotàlam, i es considera queen persones amb predisposició genètica.La malaltia no té cura, però els pacients que inicien un tractament poden dur una vida normal. La narcolèpsia amb cataplexia no evoluciona de forma negativa, sinó que més enllà de la somnolència i els atacs, no apareixen nous símptomes incapacitants ni empitjoren els ja existents. Eles fa amb antidepressius.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor