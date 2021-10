Dia del vegetarianisme: per què és avui i en què consisteix

L'1 d'octubre se celebra el, un tipus de dieta que segueix un nombre notable de persones i que es basa a consumir preferentment productes que no impliquin el patiment animal. La data commemora per la creació de la Fundació Vegetariana a la Gran Bretanya, el 1847.L'origen del vegetarianisme són les filosofies orientals que buscaven el benestar espiritual., un dels primers vegetarians cèlebres, es va posicionar en contra del consum de carn i del sacrifici d'animals per a l'alimentació humana. No va ser, però, fins als anys setanta del segle XX quan es va popularitzar la pràctica.Els vegetarians mantenen una dieta rica en vegetals i poden consumir productes d'origen animal com ara els, la, lao el. No mengen carn ni peix. La principal diferència amb els vegans és que ells tampoc consumeixen ous, llet, mel ni formatge perquè rebutgen l'explotació animal per al consum humà, encara que no impliqui el sacrifici d'animals.Personalitats cèlebres com ara Natalie Portman, Brad Pitt, Ariana Grande, Bill Clinton,segueixen una dieta vegetariana. A l'Estat també s'alimenten d'aquesta manera actors com ara Dani Rovira o Clara Lago i futbolistes com ara Héctor Bellerín.

