Primer medicament altament efectiu per reduir el risc d'un cas greu de Covid-19

La farmacèuticacertifica la creacióque redueix a la meitat el risc de mortalitat i de patir un cas greu a la meitat: el Segons els resultats clínics d'una exhaustiva investigació de la que s'ha fet ressò el Washington Post, la píndola, que és experimental, aconsegueix un 50% menys de probabilitats que una persona contagiada desenvolupi un cas greu de la malaltia. La companyiade les autoritats sanitàries dels Estats Units per a començar a utilitzar-lo de manera immediata en pacients. En un comunicat de premsa de la mateixa companyia , el molnupiravir és eficaç contra totes les variants del coronavirus conegudes fins ara. Tot i això, no hi ha cap revista científica ni autoritat competent que hagi contrastat al 100% les dades que comparteix l'empresa farmacèutica. Si aquests resultats es comproven, es tractaria decontra totes les variants de la Covid-19.Per què és tan efectiu? Segons explica Merck, el molnupiravir està dissenyat per atacar el codi genètic del virus, introduint errors que evita que es multipliqui dins l'organisme humà. És encara més eficaç si s'administra al pacient durant les primeres fases la infecció. Tal com relaten des de la farmacèutica, "el molnupiravir ha demostrat ser actiu en diversos models preclínics de SARS-CoV-2, inclosos per a la profilaxi, el tractament i la prevenció de la transmissió".En les pròximes setmanes, les agències sanitàries dels Estats Unitsd'aquest nou fàrmac en els pacients ingressats als seus hospitals. Merck segueix realitzant diversos assajos clínics sobre l'aplicació d'altres medicaments per combatre el coronavirus i s'espera que els resultats es contrastin en els pròxims dies.

