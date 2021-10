Govern, expresos i entitats s'apleguen per revifar l'esperit de l'1-O

Revisar l'esperit de l'1-O. Amb aquest objectiu, membres del Govern, del Parlament, expresos i entitats s'han aplegat per commemorar el quart aniversari de l'1-O i reivindicar que cal "persistir" en el camí cap a la independència recuperant la unitat estratègica. El missatge l'han llançat des de l', que va ser un dels centres de votació on es van produir càrregues policials. Es tracta de la primera commemoració de l'1-O amb bona part dels membres del Govern i activistes que el van impulsar en llibertat. EL'acte, organitzat per, ha comptat amb la presència del president de la Generalitat,; la presidenta del Parlament,; el vicepresident del Govern,; l'expresident; el líder d'ERC,; el secretari general de Junts,, i la líder de la CUP al Parlament,. També hi han participat el president d'Òmnium,; la presidenta de l'ANC,, i el presidente de l'AMI,. Per part dels comuns, ha assistit el diputat dels comuns al CongrésNo "malmetre" el llegat del primer d'octubre ha estat un dels missatges transversals de l'acte, on també s'ha fet una defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia, s'ha reclamat unitat estratègica i no "estabilitzar-se" en l'autonomia espanyola. Cuixart ha anunciat que Òmnium registrarà una petició davant la justícia perquè s'aparti com a part acusadora un sindicat policial. Des d'Òmnium han definit l'1-O com uni han dit que l'únic límit de l'independentisme és la "violència". Ha expressat que l'1-O va ser una "conquesta col·lectiva" que "interpel·la a tothom".Paluzie, ha dit que, malgrat la divisió per les diferències estratègiques que s'ha evidenciat al Parlament aquesta setmana entre independentistes, el missatge és optimista: "És possible trobar elements en totes les propostes a un camí de victòria contra l'Estat que combini la confrontació democràtica amb la legitimitat internacional i que respecti el mandat de l'1-O". També ha afirmat que la lliçó de l'1-O és que "el camí de la confrontació i ruptura democràtiques amb unitat entre les institucions i el poble és victoriós".La presidenta del Parlament,, també ha demanat recordar l'1-O i tenir-lo present perquè "no hi ha un camí enrere". "L'1-O es va fer amb unitat, generositat, confiança, il·lusió i l'esperança per a un millor futur. Tinguem-ho present perquè no hi ha un camí enrere, només podem anar endavant", ha dit Borràs. Borràs ha assegurat que votar en un"mai divideix" perquè tothom hi pot participar, i ha remarcat que "votar només fa mal als demòfobs i a qui no estima la democràcia". També ha condemnat la violència policial que es va viure contra els votants.El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha destacat laque es va viure l'1-O. Ha reclamat treballar per a una república catalana independent i ha recomanat "persistir" per aconseguir-ho. "Vam posar la nostra llibertat al servei de la llibertat del poble", ha assenyalat. Per la seva banda, el secretari general de Junts,, ha remarcat que l'1 d'Octubre va ser possible perquè hi va haver "una comunió profunda entre la societat i les institucions", que van entendre que "només junts tenien la capacitat de guanyar l'aposta per ser lliures".Per això, ha dit, cal comprometre's de nou a "guanyar la confiança" entre institucions, partits, associacions i ciutadania per "dissenyar un espai compartit i una estratègia única" i tornar-ho a fer "bé i millor". Sànchez també ha subratllat que no commemoren l'1-O "per tenir-lo guardat en una vitrina ni per retre-li homenatge dalt d'un pedestal", sinó per "projectar-se ara amb el mateix compromís".Des de la CUP-Guanyem,ha posat d'exemple l'1-O i l'aturada de país del 3-O. N'ha destacat el "poder popular" i la "suma de complicats" que es van produir. "Aquesta és la brúixola que ens ha de portar fins a fer efectiva la independència", ha apuntat. Sabater ha demanat no deixar-se "arrossegar per una estabilització autonòmica". "L'independentisme ha recuperar l'estratègia", ha exigit.Més enllà de dirigents polítics i d'activistes independentistes, l'acte també ha comptat amb representants dels sindicatsi d'organitzacions civils en defensa de la llengua, la culturan i dels represaliats de l'1-O. L'acte ha arrencat amb una foto de família de tots els assistents seguida d'un poema amb el títol "Estat de dret" i una actuació musical.

