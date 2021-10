Retiren tres lots de gaspatxo Alvalle per contenir substàncies cancerígenes

La companyiaha hagut de retirar tres lots del seu gaspatxo del mercat per la presència d'òxid d'etilè en "nivells per sobre dels valors establerts per la legislació en dues espècies" utilitzades com a ingredient. En quantitats superiors a les permeses,Concretament, els lots afectats són elsamb data de caducitat al novembre del 2021. Aquests productes s'afegeixen a altres que s'han retirat pel mateix motiu en els últims mesos, com ara unes barretes de Decathlon o alguns gelats de Nestlé L'organització de consumidors Facua ha denunciat que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) portaa la seva pàgina web i demana a la gent que tingui aquests productes que no els consumeixi.​​

