El PSC estudia portar al TC la proposta de la CUP sobre un nou referèndum

El portaveu adjunt del PSC-Units al Parlament,, ha assegurat aquest divendres que estudien portar al(TC) la proposta de la CUP admesa a tràmit per la mesa de la cambra catalana en el debat de política general que defensava, i que no es va aprovar amb l'abstenció d'ERC i el rebuig de Junts."Ho estem valorant, no descartem res", ha destacat en una conferència de premsa a la cambra, després d'especificar que volen veure si hi ha hagut alguna qüestió que consideren que ha de debatre o mirar l'alt tribunal. Sobre si la possible decisió d'anar al TC pot posar en risc la, Moreno creu que són carpetes diferents i ha demanat diferenciar una cosa de l'altra: "Una cosa és intentar protegir la institució d'un possible ús partidista dels seus òrgans de govern, i una altra cosa és el diàleg"."El diàleg no pot estar permanentment en perill, no pot ser un element llancívol entre grups en funció de les decisions que es prenguin. Si no seria una aposta fluixa i molt rebaixada per intentar sortir de la situació", ha afegit.Després que Junts s'abstingués a la resolució que parlava de la taula de diàleg, i que establia que ha de ser entre governs, Moreno ha convidat a aquest partit a formar-ne part, i ha insistit a demanar al president de la Generalitat,, que també convoqui la. "O parlem entre tots o la representació que tindrà la Generalitat no serà una posició compartida per una àmplia majoria de catalans", ha assenyalat.En el quart aniversari de l'1-O, ha instat a fer un esforç per "passar pàgina i mirar al futur perquè és el moment del diàleg i del retrobament", i creu que el que es va fer el 2017 és un exemple del que, a parer seu, no soluciona els problemes de Catalunya. "Volem posar punt i final per començar el capítol del parlar, del retrobament i de la concòrdia", ha defensat el diputat del PSC-Units.

