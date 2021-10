Vídeo | Violenta agressió a un home en un carrer de Manresa

Veïns delde Manresa van gravar dijous a la tardaa un home, a la cruïlla d'aquest carrer amb la carretera de Vic. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials.Als voltants de dos quarts de 8 de la tarda, els serveis d'emergències van rebre l'avís d'una baralla en aquest punt que va mobilitzar patrulles de laelsTambé una ambulància del, tot i que quan va arribar l'agredit ja no es trobava al lloc dels fets.Tot i que l'avís denunciava una, per les imatges es pot veure que va ser una agressió directa d'una persona cap a una altra, i tres persones més que van intentar, sense èxit, que l'agressor desistís en la seva acció.La Policia Local de Manresa es va fer càrrec de l'actuació, però la víctima no va voler presentar denúncia ni tampoc va rebre assistència sanitària. Segons les imatges, abans que es produís l'agressió,. Fonts policials addueixen que víctima i agressor es coneixien.

