Creu Roja va atendre més persones durant les tres primeres setmanes de la pandèmia que en tot el 2019

D'aquestes, més d'un 60% es va acostar a l'entitat per primer cop arran de la situació derivada de la Covid-19. Aquesta és la principal conclusió de l'informe 'Impacte de la Covid-19 en l'alimentació de la llar', on també es posa de manifest que un terç de les famílies no tenen ingressos mensuals estables."Hi torna a haver unaque mai han patit aquesta situació d'", ha alertat el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist. Durant aquest període s'han atès 600.000 persones de manera directa i 1 milió i mig d'indirectes, el que equival a 1 de cada 5 catalans.L'informe també constata quei 4 de cada 10 basen el seu ingrés majoritari en, situació que es dona "per primera vegada en molts anys", segons l'entitat. De fet, el president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet, ha assegurat quei l'ha comparat amb la que l'entitat va viure arran de la crisi econòmica del 2008.Gairebé la meitat dels enquestats depenen de lai un 10% de les. Per tot plegat la Creu Roja assegura queen els pròxims mesos. Així mateix, l'informe alerta que "cal treballar" per garantir l'accés de les persones en situació de vulnerabilitat a les prestacions.Pel que fa a dades sobre alimentació,. La Creu Roja entén per seguretat alimentària l'accés en tot moment a aliments suficients, agradables i saludables. Un 12,7% de les llars arriba a la inseguretat alimentària severa i en un 15,2% de les llars alguna vegada per falta de recursos algun menor va deixar d'esmorzar, dinar o sopar.

