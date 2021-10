S'obre un nou riu de lava al Cumbre Vieja

Vídeo a las 10.00 h (hora canaria) tomado por nuestros compañeros en el campo. Nuevo foco de emisión y nueva colada de lava / Video at 10:00 am (Canarian time) taken by our colleagues in the field. New focus of emission and new lava flow #erupcionlapalma #lapalmaeruption #lapalma pic.twitter.com/N5I9nOW1VA — INVOLCAN (@involcan) October 1, 2021

Nova propietat de l'Estat

Vista del delta de lava grabado por nuestros compañeros en el campo / Video of the lava delta registered by our colleagues in the field #lapalma #erupcionlapalma #lapalmaeruption pic.twitter.com/cXPmVRqLYA — INVOLCAN (@involcan) September 29, 2021

Fai segons l'Institut Vulcanològic de Canàries, Involcan, aquest divendres al matí. El, a l'illa canària de, no cessa, així com tampoc ho fa l'al sud de l'illa, que ha registratdurant la passada nit.Segons l'última actualització del satèl·lit europeu Copernicus, ladels municipis de El Paso, Los Llanos de Aridane i Tazacorte. A més,estan afectats i les hectàrees cobertes per la lava superen les 338.La lava va arribar al mar el dimarts a la nit i ha creat un nouque, aproximadament, mesura. Es calcula que el magma s'enfonsa uns 400 metres mar endins. Es tracta d'una mena de piràmide sobre el mar, que a hores d'ara ja faEls científics vigilen el nou riu de lava que, de forma paral·lela al riu principal. El director general de l'Àrea de Vigilància Volcànica d'Involcan, Luca D'Auria, ha indicat que tot i que, sí queS'espera quei que. D'Auria ha indicat que l'evolució de la lava és normal i té un comportament quemolt de la. Per tant, si el riu de lava es gela, pot disminuir la velocitat, que se superposin els rius, trencar esquerdes iD'Auria també ha afegit que la contínua evolució. Això sí, es pot monitorar la situació i fer previsions quan hi hagi nous canvis, tot i que fins que no se sobrevoli la zona no es podrà saber quina és, lai ladel nou riu.L'arribada al mar de la colada de lava i la formació d'una boira de vapor d'aigua i altres gasos, alguns dels quals podrien ser nocius per a la salut, ha obligat a mantenir el, tots ells situats a la costa, al municipi de Tazacorte.El cabildo de La Palma ha destacat que la lava ha arribat al mar seguint un recorregut que no ha provocat cap pèrdua personal, tot i que ha arrasat diverses plantacions de plataners, i ha reiterat lesde no acostar-se a la zona i respectar el confinament dels habitatges propers.Pel que fa al nou delta que s'està formant, un cop el terreny quedi consolidat i definit, passarà a ser de domini públic marítim terrestre, és a dir,, mentre que lessepultades per la colada magmàtica seguiran sentD'acord amb la, l'Estat està obligat ael domini públic marítim terrestre, que són elsque estiguin formades o es formin per causes naturals en el mar territorial o en les aigües interiors dels rius, fins on es facin sensibles les marees. Per tant, aquests terrenys que previsiblement guanyarà el domini públic marítim terrestre seran inalienables, imprescriptibles i inembargables.En la mesura que aquests béns són públics, laestableix així mateix que tant la zona maritimoterrestre, igual que les platges, la mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i la plataforma continental, estan regulats per la Llei de Patrimoni de l'Estat i elper a la seva administració, defensa i conservació.No obstant això, l'expert vulcanòleg de l'Il·lustre Col·legi de Geòlegs,, ha explicat a Europa Press que els terrenys privats que quedin sota de la colada volcànica sí que seguiran sent dels seus propietaris., precisa.Barrera explica que ara depèn de les administracions què fer amb aquestes propietats: si intercanvien els terrenys als seus propietaris amb altres de nous, si construeixen un nou poble per reubicar els afectats, en definitiva, queda unper davant. En la seva opinió, el més "barat" és construir un petit, amb cases noves i que s'atorguin metres quadrats similars als que els propietaris tenien abans de l'erupció.​​

