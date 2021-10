Investiguen una agressió homòfoba durant un botellot a Girona

Els Mossos d'Esquadra investiguen unala matinada d'aquest divendres, durant unal parc de la Devesa de. Segons ha avançat el digital elcaso.cat i ha confirmat l'ACN, els fets s'han produït pels volts de, a la plaça de les Botxes.Un grup d'entres'han acostat a la víctima i li han preguntat si era maricón. El jove els ha contestat que era, moment en què els agressors han començat a. Un grup de testimonis que estaven a la zona han aconseguit fer fora els agressors i han trucat al telèfon d'Emergències per tal d'avisar dels fets.Poca estona més tard, una patrulla dels Mossos ha arribat al lloc, però no han pogut trobar elsdels fets que, en veure els policies, han escapatentre les prop de 2.000 persones que hi havia al. La Policia, però, téels autors de l'agressió homòfoba, però no els ha pogut detenir encara. La, que és unde la UdG, ha estat atès de les ferides que ha rebut a l'i presentaràen les pròximes hores.

