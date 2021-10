Jordi Pujol, hospitalitzat per una arrítmia cardíaca

hmm

Per Tomppa el 1 d'octubre de 2021 a les 11:31 0 0

No sóc de Pujol i no entenc com es que els catalans han acceptar la seva deshumanització des d'esquerra FEIXISTA espanyola sense dir-hi res ... els espanyols tenen una Història d'assassinar, torturar, robar, violar, imposar la seva llengua etc. i els catalans demanen perdó que algú qui ha estat president de Catalunya per molta temps que potser que algu va aconsequir contractes públiques ( molt dubtosa això també ) ... em sap greu no per ell pero que es d'un poble de rucs de baix cost que deixa els feixistes espanyols ( podem/icv/psc etc. ) dictar superiorat moral sent espanyols!! Els catalans no seran mai tant dolents que els espanyols, mai mai mai ... per ser tant dolents, haurieu de violar tots els espanyols un i un! Heu parat mai a pensar que això d'imposar utopisme sobre els catalans = trampa FEIXISTA ESPNAYOLA!?