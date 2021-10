Sanitat vol prohibir fumar en terrasses de bars i restaurants

El Ministeri de Sanitat voleni restaurants en la reforma de la llei antitabac, segons avança La Vanguardia. La modificació de la normativa també preveu que no es pugui fumar als accessos a edificis públics, com ara les dependències d'Hisenda o els jutjats, i quedarà prohibit també fumar als camps de futbol.Catalunya i altres autonomies van prohibir fumar a les terrasses sempre que la distància entre persones fos inferior a un metre i mig, però la mesura no sempre es compleix. Per això ara els tècnics del departament que dirigeixvolen endurir la normativa contra una addicció que causa la mort cada any a 60.000 persones arreu de l'Estat.El govern espanyol també preveu que les cigarretes s'hagin d', sense logotips, colors ni imatges de marca. Només podria aparèixer a la caixa el nom de la marca o del producte, amb un tipus de lletra i un color idèntics per a totes les empreses. Per últim, l'esborrany de la reforma legal inclou que es paguin els mateixosper les cigarretes electròniques que pel tabac tradicional.

