entrevista

"En el context de la novel·la, a finals del segle XIX, el feminisme començava a veure's representant a Amèrica, o a la Gran Bretanya, no pas a casa nostra. Per tant, el disseny del personatge de Coia PIbernat s'ha fet amb la convicció que és una excepció per al seu temps, però necessària"

"En aquells temps no es podia analitzar ADN, lògicament, però podien mirar-se si en una arma hi havia restes de sang. Eren mètodes que ara ens poden semblar primaris, però que llavors van ser del tot revolucionaris"

"Hi ha més novel·la negra que mai, i hi ha lectors, però les tirades res tenen a veure amb les de fa 30 o 40 anys. És una mica contradictori"

L'escriptor(L'Espluga de Francolí, 1945) és de conversa plàcida i tranquil·la, en contrast amb la foscor que impregnen les seves novel·les negres i de misteri. A(Llibres del delicte, 2021) hi narra la trajectòria d'un detectiu, Pere Rosich, al Reus de finals del segle XIX.El personatge s'inspira en una figura local real,, considerat el primer investigador privat del país. Els seus mètodes, assegura l'autor, van ser innovadors, al seu torn seguint les passes del francès Vidocq. Al seu costat hi dibuixa Coia Pibernat, "una rebel, una inconformista", tal i com la descriu. Plegats investigaran unen un mas del terme, a banda d'una sèrie de. L'obra ha estat distingida al Vilassar de Noir.- Hi vaig viure uns anys, i encara hi tinc família. Per tant, és un lloc que conec bé. Però em vaig documentar a partir de premsa de l'època, de finals del segle XIX, ara que la tenim digitalitzada. També he pogut consultar alguns estudis, fins i tot alguna tesi doctoral sobre els aspectes de la vida en aquells temps. Les fonts han estat diverses, però en essència m'he servit dels mitjans i de documents científics.- Sí. Poc se'n sap, ara, però el cas és que llavors se'n va parlar molt. No era quelcom molt habitual, però sí recurrent, que desapareguessin infants.- La recerca va començar temps enrere. Va ser arran de la descoberta del detectiu privat Daniel Freixa i Martí, del qual he d'admetre que fins llavors no n'havia sentit a parlar. La seva figura em va interessar, i d'aquí en va venir una anterior novel·la, Els crims del convent, ambientada a Alcover, en concret a l'actual Convent de les arts. El protagonista, Pere Rosich, s'inspira en Freixa. L'acció passa 10 anys abans que el que és narra a Quan la mort truca a la porta, és a dir, el 1869, en què Rosich torna a ser el personatge central, al costat de Coia Pibernat.- Exacte. Altre cop hi haurà aquesta mateixa parella, ara ja instal·lada a Barcelona, per desenvolupar la seva agència d'investigacions i seguretat.- Bé, de moment tinc aquesta saga. N'hi ha dues de publicades, de novel·les, i la tercera la tinc gairebé enllestida. No sé quan sortirà, això sí.- En certa manera sí. No volia fer una novel·la història de les habituals, ni posar-hi al centre el propi Freixa; no seria correcte, ni tindria prou informació com per fer-ne el protagonista. El que vaig trobar, a l'hora de documentar-me, em va servir per construir un personatge, Pere Rosich, que a grans trets segueix els passos que Freixa va seguir a la vida real.- Sí. He de dir que el feminisme de Pibernat pot semblar excessiu, per a l'època. Ha estat una llicència, però, que m'he pres amb total convenciment. Sempre n'hi ha hagut, de dones com ella, que històricament han trencat barreres tot i les limitacions a les quals estaven sotmeses. En el context de la novel·la, a finals del segle XIX, el feminisme començava a veure's representant a Amèrica, o a la Gran Bretanya, no pas a casa nostra. Per tant, el disseny del personatge s'ha fet amb la convicció que és una excepció per al seu temps, però necessària.- No ben bé. Més aviat vaig optar per descriure-la com la filla d'un home de bona posició, amb un germà que es mor, i que pot accedir a determinades possibilitats educatives. Era poc freqüent, llavors, que una dona arribés a la universitat. Excepcional, però no pas impossible. Pibernat ha rebut una gran formació, i ha estat això el que l'ha feta conscient del rol de la dona en la seva generació. I això l'ha convertida en una rebel, una inconformista.- En aquest cas, del que es tractava era de subratllar la rellevància de l'espiritisme, a l'època. Heu de pensar que en aquells anys, i només a Barcelona, hi havia dues publicacions espiritistes, una de les quals de tarannà feminista, que es deia La luz del porvenir. Arreu de l'Estat, i en altres països europeus, n'hi havia d'altres. Eren de tirada curta, d'acord, però el cert és que tot allò va agafar certa volada. Ara potser és una qüestió minoritària, però en el context de la història em va semblar oportú fer-ho constar.- Cada autor té el seu estil, clar, però en la novel·la negra és habitual que un primer capítol estigui concebut per causar cert impacte en el lector.- En aquesta ocasió, no tinc constància que es produís. Ara bé, en aquells anys, n'hi va haver un de característiques similars a Sant Andreu del Palomar. Van trobar una família morta a ganivetades sense que en sortís el culpable. He procurat que el que es descriu a la novel·la estigués basat també en fets reals.- Com ho van ser les de Freixa, qui al seu torn es va inspirar en el francès Vidocq, un pioner. En aquells temps no es podia analitzar ADN, lògicament, però podien mirar-se si en una arma hi havia restes de sang. Eren mètodes que ara ens poden semblar primaris, però que llavors van ser del tot revolucionaris.- I també hi ha certa corrupció. Vaig estudiar assajos de l'època per mirar de copsar com era la policia d'aquells anys, els mitjans amb els quals comptava i les mancances que tenia. I tot això, ho vaig voler vincular amb el context, en què s'ha sortit de la revolució i s'és a la restauració de la monarquia. En aquell moment, van haver-hi governs alternatius entre liberals i conservadors, però el cas és que el cos de policia es va lligar al poder militar i a la repressió anarquista. Són factors que, al llibre, acaben per fer que Rosich deixi el cos, també guiat per la seva dona, Pibernat.- Diria que sí. Ha passat per diferents etapes, com tot. Als 80 hi ha haver una explosió, i més tard un declivi, cap al canvi de segle. Crec que som en una fase de recuperació; de novel·la negra se n'escriu, però les tirades són més modestes que anys enrere. Surt més novel·la negra que mai, i hi ha lectors, però les tirades res tenen a veure amb les de fa 30 o 40 anys. És una mica contradictori.- És complex. Crec que és complicat d'analitzar, per això que us dic. Els tiratges són curts, i en principi això hauria de limitar segons què. Crec que a la recuperació del gènere hi han contribuït els festivals especialitzats, tot i que per desgràcia al Camp de Tarragona hi ha poca cosa. De fet, a l'Espluga hi teníem El vi fa sang, i sembla que per ara s'ha acabat. A la resta dels Països Catalans n'hi ha una colla, i tenen bona acceptació. D'una banda, teníem una comunitat de lectors; de l'altra, els autors. Els festivals han estat, doncs, un punt de trobada.- Diria que no. Ara bé, la característica que ens diferencia, als autors del territori que fem novel·la negra, és que al mateix temps pot ser urbana i rural. Tenim les grans ciutats, com Tarragona i Reus, o Valls, fins i tot, i aquí hi podríem ambientar històries de ciutat, per dir-ne d'alguna manera; fins i tot a la costa, per afegir-hi el turisme. Però també tenim espais rurals que ens permeten explorar altres espais per a les històries.- Fa pocs dies que el llibre és a la venda, vam fer una presentació a Barcelona amb motiu de la Setmana del llibre del català i les vendes, aquells dies, van ser bones. Vull venir a Reus i a Valls a presentar la novel·la, i ara tot plegat és en mans de l'editorial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor